بالصور.. حادث مرور يتسبب في احتراق سيارتين ببوفاريك في البليدة

أسفر حادث مرور وقع اليوم بالطريق السيار عن احتراق سيارتين إحداها تابعة للوكالة الوطنية للطريق السيار وكذا إنقاذ راكبيها.

الحادث وقع في حدود الساعة الثالثة صباحا عند المدخل الجنوبي لمدينة بوفاريك بالبليدة.

تمثل في اصطدام سيارة سياحية كانت تقل راكبين بسيارة تابعة للوكالة الوطنية للطريق السيار كان على متنها عاملين اثنين.

وبحسب مصالح الحماية المدنية فقد تسبب الاصطدام المباشر في احتراق المركبتين اللتان تم اخمادهما وإنقاذ الركاب.

مع العلم أن راكبي السيارة السياحية كانا محصورين ليتم إجلاؤهم نحو مستشفى بوفاريك لتلقي الإسعافات.