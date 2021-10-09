بالصور..حادث مرور يشل حركة السير بالطريق السيار بعين الدفلى

تسبب انحراف شاحنة مقطورة على مستوى منحدر خميس مليانة ، بشل حركة المرور بالطريق السيار شرق غرب اتجاه وهران.

وأفاد موقع “طريقي” أنه تم غلق الطريق السيار شرق غرب على مستوى المكان المسمى عين السلطان ولاية عين الدفلى اتجاه وهران، بسبب حادث جسماني للمرور.

وأضاف ذات المصدر، أنه بالنسبة للمتوجهين من البليدة اتجاه عين الدفلى، سيتم تحويل حركة المرور على مستوى محول بلدية بومدفع للطريق الوطني رقم 4 إلى غاية بلدية خميس مليانة ثم العودة إلى الطريق السيار.

كما دعا السائقين الى أخذ الحيطة والحذر.