بالصور.. حادث مرور يغيب الممثل الاردني ياسر المصري

قالت وسائل إعلام أردنية الممثل ياسر المصري توفي إثر تعرضه لحادث سير مساء اليوم عن عمر يناهز 46 عاما.

أفادت الصحف الاردنية ان المصري نقل إلى مستشفى في مدينة الزرقاء ليلقى مصرعه هناك.

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب المصري، قائلا في تصريحات صحفية.

بوفاة الفقيد خسر الفن الأردني أحد أعمدته الذي كان له حضور كبير على الساحتين المحلية والعربية.

وشارك ياسر المصري في العديد من المسلسات الأردنية والعربية التاريخية والبدوية.

كما شارك بالعديد من المهرجانات المحلية والعربية من خلال مجموعة من العروض المسرحية.

كما شارك في الجزء الثاني من مسلسل “الجماعة” بدور الرئيس المصري جمال عبد الناصر.