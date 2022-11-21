بالصور.. حارس إيران يغادر الملعب بعد إصابة خطيرة في الأنف

تعرض حارس المنتخب الإيراني علي رضا بيرانواند، لإصابة خطيرة على مستوى الأنف، خلال المباراة الجارية فعالياتها ضد إنجلترا.

وذلك برسم الجولة الأولى للدور المجموعات الخاصة بالمجموعة الثالثة كأس العالم قطر 2022.

وتعرض علي رضا بيرانواند، للإصابة في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة، بعدما لعب هاري كين، كرة عرضية من الجانب الأيمن، ليخرج حارس إيران من مرماه.

ويفشل بعدها في الإمساك بالكرة، وتصطدم رأسه برأس زميله في الفريق، ليخرج متأثرا بإصابته على مستوى الأنف.