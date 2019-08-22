بالصور.. حارس وداد تيسمسيلت يصارع المرض في انتظار إلتفاتة من السلطات الرياضية

يتواجد الحارس السابق لوداد تيسمسيلت، عبد القادر واري، في وضع صحي ومعيشي محرج، بعد تعرضه لمرض، أبقاه طريح الفراش.

وتعرض الحارس عبد القادر واري، لتورم العمود الفقري، في أكتوبر 2018، وعمره 39 سنة، أبقاه طريح الفراش، بعد عجز الأطباء في علاجه.

ومنذ تعرضه لهذا المرض، يواجه الحارس السابق لوداد تيسمسيلت، وضع معيشي صعب، رفقة زوجته وأبنائه الثلاثة.

وعبر عبد القادر واري، لـ”النهار أونلاين”، عن أمله في الظفر بالإلتفاتة من وزارة الشباب والرياضة، لبحث سبل علاجه داخل أو خارج الوطن.

يذكر أن عبد القادر واري، دافع عن ألوان فريق وداد تيسمسيلت لـ18 عاما، عندما كان حارس مرمى الفريق.