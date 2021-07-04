بالصور.. حالات إغماء جماعي وسط المصطافين بشاطئ تنس على طريقة أفلام الرعب

شهدت المؤسسة العمومية الإستشفائية زيغود يوسف بتنس، حالة طوارئ بعد أن نقل اليه عشرات الأشخاص الذين اغمي عليهم أثناء سباحتهم بالشاطئ الكبير بتنس او بمقربة منه.

وجاءت هذه الحادثة بعد انتهاء فعاليات الافتتاح الرسمي للشواطئ بالشاطئ الكبير تنس، أين يوجد من بين المغمى عليهم أعوان الحماية المدنية الذين كانوا يشكلون طاقم التشكيل الإسعافي والتنظيمي لمراسيم الافتتاح.

وكانت هناك عدة اتصالات لأفراد من عاصمة الولاية كانوا هذا اليوم بنفس الشاطئ ولهم نفس الأعراض في شاكلة الحمى، الغثيان، قيء واحمرار في العينينن أين طلبوا النجدة لتحويلهم إلى المستشفى.