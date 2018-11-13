بالصور..حالة إنسداد بكلية العلوم و التكنولوجيا بباتنة والسبب

يشهد مجمع علوم التكنولوجيا بجامعة باتنة 2، على وقع صفيح ساخن، في ظل الإنسداد الحاصل بين إدارة الكلية والتنظيمات الطلابية.

وفي بيان أورده تنظيم طلابي، اليوم الثلاثاء، أن الطلبة يعانون الأمرين مع إدارة الكلية التي لا تدخر أي جهد حسبهم في الإنصات لإنشغالاتهم، والتمسك بسياسة الهروب إلى الوراء وغلق باب الحوار.

وأضاف ذات المصدر، أن الإدارة تتلاعب في نقاط التحصيل بالنسبة للإمتحانات، وكذا الخرجات العلمية التي تذهب ميزانيتها إلى مصادر مجهولة.

كما وصف الطلبة بأن الكلية تشهد حالة من التسيب والإهمال نتيجة عدم إلتزام موظفي الإدارة بالأوقات الرسمية للعمل، وهو ماحال دون تسوية ملفات الطلبة العالقة.

ناهيك عن التأخر في الإنطلاق الفعلي للدراسة التي ينتصف الموسم ولكن لم تبدأ بعد.

بالإضافة إلى الحالة الكارثية التي تعرفها الكلية في ظل غياب المرافق الخاصة بالتسيير والتجهيز، رغم وجود أظرفة مالية لذلك، يضيف المصدر.

وطالب التنظيم من الوزارة الوصية إيفاد لجنة وزارية، للكشف عن الفساد الحاصل داخل المجمع والإنسداد الحاصل جراء التسيب والإهمال.