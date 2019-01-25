بالصور.. “حاليلوزيتش” يذرف الدموع بعد اختفاء طائرة مهاجمه السابق 

ظهر الناخب الوطني الجزائري الأسبق “وحيد حاليلوزيتش” في تدريبات فريقه “نانت” بوجه شاحب وحزين.

حيث ذرف الدموع قبل بداية التدريبات كونه فقد أحد اللاعبين المفضلين له بل كان صديقا قبل أن يكون لاعبا على حد تعبيره.

وقال “حاليلوزيتش” في تصريحات صحفية: “سالا كان محاربا سواء في الميدان أو خارج الميدان، لا أصدق ما حدث”.

وأضاف:”لدي علاقة جيدة مع اللاعب فلما وصلت إلى نانت كان بمعنويات منخفضة قبل أن نتحدث سويا ويقدم أحد أفضل مواسمه”.

وتابع:”دائما ما تكون لدي علاقة جيدة مع المهاجمين لكن مع سالا كان أمرا آخر، هو محارب، لطيف مع الجميع، مثالي”.

وأردف: “لا أجد الكلمات لكي أعبر لكم عن حزني الشديد عما حدث، وعند مغادرته تحدثنا مطولا وشكرني على ما قدمته”.

في حين ختم كلامه: “لم أكن أعرف أنه الحديث الأخير الذي سيجمعني باللاعب وهو لا يستحق هذا”.