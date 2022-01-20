حامل اللقب يغادر البطولة الإفريقية من الدور الأول!

غادر المنتخب الوطني بطولة أمم إفريقيا من الدور الأول بعد الهزيمة المسجلة أمسية اليوم الخميس أمام منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-1 بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية.

وسجل اللاعب فرانك كيسيي الهدف الأول في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة بعد تمريرة حاسمة من زميله بيبي، قبل أن يضيف اللاعب سانغاري الهدف الثاني برأسية إبراهيم سانغاري في الدقيقة 40، وأضاف اللاعب نيكولا بيبي الهدف الثالث فث الدقيقة الـ54، قبل أن يقلص سفيان بن دبكة النتيجة في الدقيقة الـ73.

وإحتل المنتخب الجزائري المركز الرابع والأخير من المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة فقط بعد تسجيل هزيمتين أمام غينيا الإستوائية (1-0)، كوت ديفوار (3-1)، وتعادل واحد أمام سيراليون (0-0).