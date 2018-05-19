بالصور.. حبات برد عملاقة تلحق أضرارا بالبيوت والزرع بكيمل في باتنة

تسببت الأمطار والبرد التي تساقطت على ولاية باتنة منذ ليلة أمس في تسرب السيول بالمنازل والمحلات في المدينة.

فيما ألحقت حبات البرد أضرارا معتبرة بالأشجار المثمرة ببلدية كيمل النائية.

وحسب بالوحدة للحماية المدنية بالمنطقة الصناعية بمدينة باتنة فإن أعوان الحماية المدنية تدخلوا ليلة امس.

لامتصاص المياه التي تسربت إلى بعض المنازل والمحلات التجارية بحيي الاخضرار والزمالة بوسط مدينة باتنة.

مياه الأمطار تجمعت بهذه المنطقة المنخفضة من المدينة قادمة إليها من جهات عليا، لاسيما من حي بارك أفوراج.

كمية الأمطار المتساقطة ارتفعت إلى 40 ملم وهي الفترة التي تميزت بتساقط غزير للأمطار على عديد مناطق الولاية.

من جهته أكد مديرية الفلاحية بالولاية بأن حبات البرد المتساقط على منطقة كيمل كانت معتبرة الحجم ألحق أضرارا بالأشجار المثمرة.

وشمل حوالي 40 بالمائة من المساحات المزروعة بها، موضحا بأن حبات البرد التي تسببت في إتلاف كلي لمحاصيل هذه الأشجار في بعض مناطق البلدية.