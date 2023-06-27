بالصور.. حجاج الجزائر يتضرعون إلى الله بمشعر عرفة

نشرت وزراة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الثلاثاء، صور الدعاء والتضرع للجزائر وولاة الأمر ولجميع المسلمين. بمخيمات حجاج الجزائر بمشعر عرفة.

وقد شهد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، خطبة عرفة بأحد مخيمات حجاج الجزائر. بحضور المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة أحمد سليماني وجمع من الحجاج.

وقد بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية. بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة.

كما واكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات. ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلّون فيها المغرب والعشاء. بالإضافة كذلك إلى أنهم يبيتون فيها حتى فجر العاشر من شهر ذي الحجة. تأسيا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر.