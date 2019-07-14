بالصور.. حجاج المتلاعب في حجوزاتهم يصعدون ويحتجون أمام مقر الولاية بغرداية

تجمع، اليوم الأحد، عشرات الحجاج، الذين تّم التلاعب إلكترونيا بحجوزاتهم، لفائدة وكالة سياحية و ذوي نفوذ .

وقد اعتبر المحتجون، الأمر هو تلاعب في التسجيلات الالكترونية، من رحلة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، متوجهة إلي المدينة المنورة إلي رحلة تابعة للخطوط الجوية السعودية متوجهة نحو مدينة جدة

مؤكدين أنهم سيرفعون دعوي قضائية ضد ديوان الحج والعمرة

ومن جهته، استقبل عز الدين المشري، والي ولاية غرداية، ممثلين عن الحجاج المحتجين،

مؤكدا تضامنه معهم ومراسلة وزير الداخلية و وزير الشؤون الدينية والأوقاف، من أجل ايجاد حل عاجل لمشكلة اكثر من 120حاج

فيما استقبلت مديرية الشؤون الدينية، ممثلي الحجاج من أجل ايجاد حل عاجل لهم.