بالصور.. حجاج جزائريون يحتجون أمام فندق الأزهر بجدة بعد تأخر نقلهم

نظم اليوم الأحد، حجاج ينحدرون من البيض والنعامة، وقفة احتجاجية أمام مقر فندق الأزهر بجدة وقطعوا الطريق أمامه، احتجاجا على تأخر نقلهم للجزائر من مطار جدة.

أكثر من 270 حاج عالقين من يوم الجمعة، وسط تنظيم سيء من شركة خطوط “فلاي ناس” السعودية التي تنظم نقل الحجاج لأول مرة و تملك طائرة واحدة تنقل مئات الحجاج الجزائريين ذهابا و ايابا.

في غياب كلي لممثلي البعثة و ديوان الحج، تاركين حجاج الجزائر لوحدهم ولا حياة لمن تنادي.

ويتسائل الحجاج، لماذا ديوان الحج ووزارة الشؤون الدينية تعاقدت مع شركة لا تتوفر على المقاييس المطلوبة و تملك طائرة واحدة تنقل الحجاج بنظام سيارة الاجرة.