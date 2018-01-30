بالصور..حجز آلتي خياطة صناعية وأجهزة أخرى غير مصرّح بها بميناء عنابة

قامت مصالح الجمارك على مستوى ميناء عنابة خلال الأيام القليلة الماضية، بحجز آلتي خياطة صناعية إضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى المتعلقة بها، غير مصرح بها.

المحجوزات كانت مخبأة في حاوية تحتوي على ألبسة، قادمة من الصين، حيث قدرت قيمة البضاعة بـ 501.744 دج.

وقد تم إعداد ملف منازعة ضد المستورد، وسلطت عليه بموجبه غرامة جمركية قدرها 1.003.489 دج، إضافة إلى حجز البضاعة المذكورة.

ومن جانب آخر، قامت نفس المصالح بالتحفظ مؤقتا على 475 طرد للواحق الهواتف المحمولة من منشأ صيني.

وذلك من أجل القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للتأكد من صحة العلامة أو من عدم صحتها.

كون البضاعة تحمل رمز علامتين تجاريتين جزائريتين محميتين.

كما تم التحفظ على على 400 وحدة من التبان “Short” منشأها الصين، تحمل علامة تجارية أجنبية محمية في الجزائر، وذلك للقيام بنفس الإجراءات.