بالصور .. حجز أزيد من قنطارين لحوم حمراء فاسدة بوهران

أحبطت عناصر الدرك الوطني بوهران محاولة تسويق لحوم حمراء فاسدة قدرت بقنطارين و27 كلغ واكثر من 46 كلغ من الأحشاء.

العملية التي نفذتها ذات العناصر تمت على اثر دورية على مستوى الطريق الولائي رقم 47 الرابط بين حاسي بونيف وسيدي البشير.

اين تم الانتباه لمركبة من نوع كيا مزودة بمبرد تم ضبط بداخلها بعد توقيفها وإخضاعها للتفتيش كمية معتبرة من لحوم البقر تبين بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري انها غير صالحة للاستهلاك البشري.

ليتم وضع مخالفات ضد صاحبها متمثلة في عدم توفر السجل التجاري، عدم امتلاكه لشهادة الاعتماد الصحي والذبح غير الشرعي.