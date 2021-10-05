بالصور.. حجز أزيد من 20 ألف قرص مهلوس “ريفوتريل” في أدرار

في عملية نوعية لقوات الشرطة والجيش الوطني. تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أدرار. بالتنسبق مع أفراد الجيش الوطني من حجز كمية معتبرة من المخدرات.

وتمثلت الكمية المحجوزة في 20300 قرص مهلوس من نوع “ريفوتريل” 02ملغ. كما تم تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الإتجار والترويج للمخدرات. أين تم توقيف شخصين متورطين في القضية وحجز سيارة رباعية الدفع وكذا حجز ثلاثة هواتف نقالة من بينها هاتف ثريا. وتجدر الإشارة إلى أن الموقوفان تم إحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

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