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أخبار الجزائر

بالصور.. حجز أزيد من 244 كغ لحوم فاسدة داخل مذبح غير شرعي

بقلم نسرين محفوف
بالصور.. حجز أزيد من 244 كغ لحوم فاسدة داخل مذبح غير شرعي
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تمكنت مصالح قمع الغش لمديرية التجارة لولاية بجاية وفي خرجة ميدانية  لنهار اليوم الخميس. من حجز واتلاف 152,6 كغ من اللحوم البيضاء وأحشاء الدجاج و92 كغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتمت عملية الحجز على مستوى مذبح غير شرعي ببلدية بجاية، تنعدم فيه ادنى شروط النظافة والنظافة الصحية.

ويأتي هذا في اطار مواصلة العمل الرقابي لمحاربة المذابح غير الشرعية والمحافظة على امن وسلامة المستهلك.

رابط دائم : https://nhar.tv/IJKAC
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