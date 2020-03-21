بالصور.. حجز أزيد من 9 أطنان مواد غدائية فاسدة في تندوف

تمكن أعوان الرقابة بمديرية التجارة لتندوف من حجز أزيد من 3 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية كانت موجهة للاستهلاك المحلي.

العملية الاولى تمت إثر مداهمة لمخازن تحوي مواد غذائية فاسدة أين تم حجز أزيد من 3 طن من بغوليات وقهوة وغيرها.

بينما في العملية الثانية تم ضبط 1.3 طن من الأجبان والبيض والتوابل بمخزن آخر،

أما العملية الثالثة تمت إثر معلومات مفادها وجود غرفة تبريد تحوي دجاج وديك رومي وأحشاء دجاج فاسدة .

أين قامت مصالح التجارة بذات الولاية بمداهمة غرفة التبريد أين تم حجز أكثر من 5 اطنان .

وقد حررت مخالفات للتجار بعدم احترام الزامية الأمن للمنتوج ، غياب المراقبة الذاتية، منتوجات مجهولة المصدر.