بالصور.. حجز أكثر من قنطارين من المخدرات بولاية النعامة 

تمكنت عناصر أمن دائرة مغرار بالتنسيق مع فرقة البحث والتحري لأمن ولاية النعامة من حجز أكثر من قنطارين من القنب الهندي.

العملية تمت بحر هذا الأسبوع على مستوى الوادي المتواجد بالقصر القديم لمدينة مغرار.

أين تم حجز قنطارين و51 كلغ و950غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي المعالج وحجز مبلغ مالي قدرب 16مليون سنتيم و7000 دينار.

كما تم حجز سيارة سياحية وكذلك 06 هواتف، وتوقيف 7 أشخاص.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم إنجاز ملف قضائي وتقديمهم أمام العدالة عن جناية إستيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة، نقل وشحن المخدرات عن طريق العبور في إطار جماعة إجرامية منظمة.