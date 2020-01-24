بالصور.. حجز أكثر من قنطاري لحوم خرفان منقولة في ظروف غير صحية بوهران

تمكنت عناصر من فرقة حماية البيئة التابعة للدرك الوطني بوهران من إحباط محاولة تسويق ازيد من قنطاري لحوم خرفان الى جانب 22 كلغ من الامعاء كانت منقولة في ظروف غير صحية.

العملية تمت خلال دورية لهم على مستوى إقليم بلدية حاسي بونيف وبالضبط بالطريق الولائي رقم 74 الرابط بين قرية بوجمعة وبلدية حاسي بونيف.

أين تم توقيف شاحنة من نوع “كيا” لصاحبها المدعو “ب.ع.ا” 26 سنة الى جانب مركلة تانية من نوع “رونو اكسبرس” لصاحبها المدعو “ب.ه” 31 سنة.

وعقب إخضاعهما للتفتيش بعد مراقبة وثائقهما تم ضبط على متن المركبة الأولى حمولة من الخرفان المذبوحة والمسلوخة بوزن 83كلغ و22 كلغ احشاء.

فيما تم ضبط بالمركبة الثانية 127 كلغ كانا بصدد تسويقها من دون شهادة الطبيب البيطري مع عدم احترامهم لشروط النظافة الى جانب عدم إمتلاكهما للسجل التجاري الخاص بنشاطهما.