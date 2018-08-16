بالصور…حجز أكثر من 100 طن من الشمة بوهران
حجزت مصالح الدرك الوطني 100 طن و 07 قناطير من مادة الشمة بورشة سرية بولاية وهران.
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أنهت فرق سيال اليوم الخميس على السّاعة الثانية صباحا عملية إصلاح العطب الذي شهدته القناة الرئيسية.
المسؤولة على تزويد سكان بلديات غرب العاصمة بالماء الشروب، وهذا…
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سيتعزز قطاع التربية بولاية ورقلة بفتح 12 مؤسسة تعليمية جديدة في مختلف الأطوار التعليمية برسم الموسم الدراسي القادم 2018-2019 .
تتمثل تلك المنشآت التربوية التي تتوزع عبر مختلف أنحاء…
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حجزت مصالح الدرك الوطني 100 طن و 07 قناطير من مادة الشمة بورشة سرية بولاية وهران.
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