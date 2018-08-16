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بالصور…حجز أكثر من 100 طن من الشمة بوهران

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بالصور…حجز أكثر من 100 طن من الشمة بوهران
بقلم أمينة داودي

حجزت مصالح الدرك الوطني 100 طن و 07 قناطير من مادة الشمة بورشة سرية بولاية وهران.


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