بالصور..حجز أكثر من 11 ألف أورو ومعدات التزوير والشعوذة بغرداية 

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة القرارة، من تفكيك شبكة وطنية، لتزوير العملة الأجنبية، وطرحها للتداول تنشط على مستوى الجزائر العاصمة وورقلة والأغواط وغرداية.

وقد حجزت ذات المصالح 11200 أورو من فئة 200أورو، إلى جانب سيارة ووسائل إتصال وأجهزة إلكترونية، إلى جانب أغراض الشعوذة والسحر كانت تستعملها العصابة المكونة من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 الى 59 سنة تم توقيفهم

تفاصيل العملية حسب عميد الشرطة “منصر عمر” رئيس أمن دائرة القرارة، تفكيك العصابة الإجرامية، إنطلقت بعد ورود معلومات حول نشاط هذه العصابة الإجرامية، التى تحاول إغراق السوق الوطنية بالعملة الاجنبية المزورة.

حيث تّم تنفيذ خطة محكمة من خلال إستعمال عملية التسرب وكل ما يمليه القانون في مثل هذه العمليات الدقيقة، وذلك بالتنسيق مع وكيل الجمهورية .

وتّم مباشرة الإجراءات القانونية والميدانية للإطاحة بالعصابة، حيث تّم إستدراج العصابة الى منطقة القرارة.

ليتّم مداهمتهم بعدما قدموا على متن سيارتين سياحيتين والإطاحة بهم متلبسين وبحوزتهم 11200 اورو من فئة 200 .

ليتّم اقتيادهم على مقر أمن الدائرة والتحقيق معهم إلى جانب تنفيذ عمليات مداهمة لمساكنهم بعد تمديد الإختصاص من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

أين تّم حجز المعدات التى كان تستعملها العصابة إلى جانب توقيف باقي أفراد العصابة، الذين وردت أسمائهم في التحقيقات المعمقة ليتّم تقديمهم بعدها أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة إقليميا

والذي حولهم على قاضي التحقيق بتهم ثقيلة منها تكوين جمعية اشرار بغرض ارتكاب جنايات تزوير العملة الاجنبية والإضرار بالإقتصاد الوطني وتهم أخرى

أين تّم إيداعهم الحبس المؤقت في إنتظار إستكمال التحقيق القضائي ومحاكمتهم.