بالصور.. حجز أكثر من 1600 قارورة خمر بسطيف وألف قرص مهلوس بقسنطينة

حجز أفراد الفرقة المتنقلة لمفتشية الأقسام للجمارك بسطيف اليوم 1682 وحدة مشروبات كحولية مستوردة مختلفة الأنواع والأحجام.

الكمية كانت على متن مركبة تمكن صاحبها من الفرار تاركا اياها محملة شاحنة.

وبلغت قيمة البضاعة 347600 دج أما وسيلة النقل فقدرت ب 1000000.00دج وقدرت الغرامة المالية ب 13476000.00 دج.

من جهة اخرى حجزت مصالح المديرية الجهوية للجمارك قسنطينة ، على مستوى المطار الدولي محمد بوضياف، امس، 1058 قرص مهلوس.

العملية نفذتها المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين أثناء معالجة الرحلة الجوية رقم 2472 CRL 7B القادمة من بلجيكا.

كمية ا الأقراص المهلوسة كانت بحوزة احد المسافرين المقيمين بالخارج.