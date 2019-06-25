بالصور.. حجز أكثر من 24 كلغ من الكيف في مستغانم

وضعت الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي الصور بأمن دائرة عين تادلس في مستغانم، حدا لنشاط شبكة خطيرة مختصة في ترويج المخدرات في الولايات الغربية للوطن.

العملية جاءت اثر دورية للشرطة عبر قطاع الاختصاص تم من خلالها إيقاف شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية باشرت الضبطية القضائية تحقيقاتها في القضية.

حيث أسفرت العملية عن إيقاف 06 أشخاص ينحدرون من ولاية مستغانم وبعض الولايات المجاورة وحجز كمية إجمالية من المخدرات قدرت بـ24 كلغ و 230غ من الكيف المعالج.

كما تم حجز 51 الف دج من العملة الوطنية و 80 أورو من العملة الأجنبية وكذا 07 هواتف نقالة.