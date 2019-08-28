بالصور.. حجز أكثر من 5 قناطير من المخدرات ببشار

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك ببشار أمس السبت من حجز 553 كلغ من الكيف المعالج “المخدرات”.

وحسب بيان لذات المصالح فإن العملية جاءت بالتنسيق مع وحدات الأمن الداخلي للجيش الوطني والفرقة الإقليمية للدرك ببشار.

وأضاف البيان، أن العملية تمت في حدود الساعة 08:30 صباحا، مضيفا أنه تم حجز سيارة نفعية من نوع طيوطا هيليكس.

كما أن السيّارة كانت محملة بكمية من المخدرات “كيف معالج” تقدر بـ 553 كلغ على مستوى الطريق الرابط بين منطقة بن الزيرق ومنطقة حاسي المير.

وقامت مصالح الجمارك بتعيين مخالفة جمركية وفتح تحقيق حول السيارة.