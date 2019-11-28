بالصور .. حجز اكثر من 4 كلغ كيف وتوقيف 3 مروجين بوهران

أطاح عناصر من فرقة البحث والتدخل بأمن وهران من الإيقاع في عمليتين بعصابة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وخلال العملية تم حجز اكثر من 4 كلغ كيف المعالج وازيد من 19 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

العصابة الاولى تتكون من شخصين يبلغان من العمر 51 الى 66سنة مسبوقين قضائيا تمت الإطاحة بهما استغلالا لمعلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية خطيرة تنشط عبر وهران والسانيا.

حيث تقوم بترويج هذه السموم لتسفر التحقيقات الموسعة لذات الفرقة عن تحديد مكان تواجد المتورطين.

والذين تم توقيفهم بينما كانوا على متن مركبة من نوع “بولو” على مستوى السانيا دوار أفضت عملية تفتيشهم الى العثور على كيس بلاستيكي به كمية من المخدرات قدر وزنها بـ4.580كلغ كيف المعالج.

كما تم ضبظ خلال العملية مبلغ مالي من عائدات الترويج قدر بـ3.7 مليون سنتيم وهاتفين نقالين .

بينما العملية الثانية تم خلالها توقيف مروج يبلغ من العمر 38 سنة على مستوى درا الهناء بحي ابن سينا ضبطت بحوزته كمية من المخدرات مهيأة للترويج ومبلغ مالي بقيمة 16 مليون سنتيم.

