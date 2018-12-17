بالصور.. حجز حاوية للألبسة وإحباط محاولة تهريب ربع مليون يورو بميناء عنابة

تمكنت مصالح الجمارك على مستوى ميناء عنابة، أثناء مراقبة تصريح جمركي للوضع للاستهلاك في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمتعلق باستيراد أقمشة موجهة للتصنيع.

بينت عملية الفحص المادي لها، أن الحاوية محل التصريح تحوي بضاعة محظورة متمثلة في ألبسة مستعملة كانت مموهة بالاقمشة المصرح بها مع تضخيم الفاتورة التي بلغت حوالي ربع مليون أورو.

في محاولة لتحويل العملة الصعبة الى الخارج وذلك استغلالا لاستفادته من الإعفاءات الجمركية.

إلا أن فطنة مصالح الجمارك وسرعة أداءها، مكنت من اجهاض عملية تحويل الصعبة وحجز البضاعة مع تسجيل مخالفتين.

الاولى، تتعلق باستيراد بضاعة محظورة وفق أحكام المواد 21 و 325 من قانون الجمارك، أما الثانية تتعلق بمخالفة احكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

ليبلغ مجموع الغرامات المستحقة ما يقارب 15 مليار سنتيم.