بالصور.. حجز طماطم مجمدة فاسدة مخصصة للبيتزا لدى محل فاست فود

على إثر خرجة ميدانية لإحدى فرق الرقابة بملحقة التجارة بدائرة مداوروش، سوق أهراس، خصت لمراقبة جميع الأنشطة التجارية. تم حجز 30 كغ من الطماطم المجمدة والفاسدة على مستوى محل للإطعام السريع. مخصصة لتحضير البيتزا.

ونظرا لما تشكله هذه المادة الفاسدة من خطر على صحة وسلامة المستهلك فقد تم سحبها نهائيا وإتلافها.

وبالمقابل تم إستدعاء المخالف قصد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال. مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضده.