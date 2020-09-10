بالصور.. حجز قرابة الـ 2400 وحدة من الخمور بالحروش في سكيكدة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الحروش التابعة لأمن ولاية سكيكدة، من حجز كمية من المشروبات الكحولية.

وتقدر الكمية المحجوزة بحوالي 2400 وحدة من مختلف الأنواع والأشكال حسب بيان لمديرة الامن لولاية عنابة.

العملية جاءت بعد ورود معلومات لعناصر الفرقة، مفاذها نشاط مشبوه لأحد الأشخاص، في بيع وتخزين المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وبعد عملية بحث وتحري ،تم مداهمة المرآب، حيث تم توقيف المشتب فيه ، والعثور على الكمية المذكورة، مخبأة داخل مقطورة شاحنة من الحجم الكبير، العملية مكنت أيضا من حجز مبالغ مالية معتبرة .

وفام عناصر الفرقة بتحرير ملف جزائي حول القضية تم بموجبه تقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة الحروش أين تم إيداعه الحبس.