بالصور ..حجز قرابة قنطار من الكيف و 20 ألف أورو بوهران

تمكن عناصر الأمن بوهران من تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات تتكون من 10 أشخاص.

و يتراوح أعمارعناصر الشبكة ما بين 30 إلى 55 سنة من بينهم مسوقين قضائيا ومبحوث عنهم صدرت في حقهم أوامر بالقبض.

العملية تمت بناء على استغلال لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة لعناصر الشبكة التي كانت بصدد تمرير كمية من المخدرات.

وأسفرت العملية التي قام بها عناصر الامن عن حجز نحو 63 كلغ كيف معالج، قنب هندي و4 سيارات.

كما تم حجز مبلغ مالي معتبر يعتبر من عائدات ترويج لسموم التي قدرت بأكثر من 258 مليون بالعملة الوطنية و20 الف أورو.

كما تمكنت نفس المصالح في عملية ثانية من حجز 29 كلغ قنب هندي و13 غ كوكايين و360 غ من الماريخوانا .

فيما تم توقيف 3 أشخاص تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران

الذي أودعهم الحبس في انتظار البث في قضيتهم أمام العدالة.