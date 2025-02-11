بالصور.. حجز كميات معتبرة من الدجاج غير كامل النمو ونقانق غير صالحة للاستهلاك

قامت مصالح حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس. بحجز كميات معتبرة من الدجاج غير كامل النمو ومن دون وسم، وكذا كمية من مادة النقانق.

وخلال خرجة ميدانية رفقة المصالح الفلاحية ومصالح فرقة الأبحاث، خصت مراقبة قطاع اللحوم الحمراء والبيضاء. للتأكد من مسارها على مستوى بلدية سوق أهراس. تم حجز كميات معتبرة من الدجاج غير كامل النمو ومن دون وسم، وكذا كمية من مادة النقانق.

وبعد المعاينة العينيّة من طرف الطبيب البيطري، أثبت أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

ونظرا لما تشكله هذه المادة الحساسة من خطورة على صحة المستهلك، خاصة وأنها تسبب تسممات غذائية. تم سحبها من العرض وإتلافها بالمذبح البلدي بسوق أهراس.

وبالموازاة مع ذلك، تم استدعاء المخالف لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.