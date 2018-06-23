بالصور.. حجز كميات من السجائر والفواكه وقطع غيار بميناء سكيكدة

أخبار الجزائر
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بالصور.. حجز كميات من السجائر والفواكه وقطع غيار بميناء سكيكدة
بقلم محمد حمادة

حجزت عناصر  مفتشية الجمارك بميناء سكيكدة 2300 علبة سجائر كانت مخبأة بإحكام داخل أجزاء سيارة سياحية.

خلال رحلة ذهاب للباخرة الجزائر 2 التي رست أمس بالميناء وعلى متنها 181 سيارة و 321 مسافر.

كما حجزت ذات المصالح خلال رحلة إياب ذات الباخرة التي انطلقت اليوم من مرسيليا على متنها 224 سيارة و438 مسافر.

حوالي 300 كلغ من الفواكه وأكثر من 50 جهاز آلي محمول.

بالإضافة إلى محركات سيارات وزوارق بحرية ودراجات هوائية مستعملة ،ناهيك عن كمية معتبرة من مأكولات الكلاب والقطط الممنوع.

يذكر أن هذه الرحلة تعد الأولى في إطار موسم الاصطياف بالنسبة للجمارك.

و لتسهيل حركة المصطافين انطلق عمل فرقة الجمارك المبحرة التي تقوم بالعديد من المهام خلال الرحلة.

كإستصدار سندات العبور لسيارات المغتربين إصدار تأشير التصريح بالعملة الصعبة والأشياء الثمينة، كما تقوم بتوعية المسافرين و الإجابة على إنشغالاتهم.

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