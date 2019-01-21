بالصور.. حجز مايقارب 13 قنطار لحم “بقري” بأم البواقي

حجز ت مديرية التجارة، بأم البواقي ، لحوم حمراء مستوردة، قدرتها ذات المصالح بما يقارب 13 قنطار غير صالحة للإستهلاك.

العملية تبناها القسم الإقليمي للتجارة بعين مليلة، كشفت أن اللحوم متمثلة في لحم بقر”كتف وفخذ”، مستورد من إسبانيا ومنتهي الصلاحية.

حيث بعد حضور الطبيب البيطري، التابع لمديرية المصالح الفلاحية، أثبت أن اللحوم منتهية الصلاحية، وغير صالحة للإستهلاك.

الكمية المحجوزة، كانت مخزنة في غرفة تبريد بمدينة عين مليلة، حيث قدرت بـ129842 طن، مايقارب 13 قنطار.

المحجوزات تم إتلافها اليوم، رفقة أعضاء اللجنة المشتركة لمكتب حفظ الصحة لبلدية عين مليلة، وبحضور ممثلين عن الأمن الوطني.