بالصور…حجز مواد غذائية ومواد تجميل بالوادي

تمكن أعوان الجمارك بالمركز الحدودي لفحص المسافرين بالوادي من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية ومواد التجميل والنظافة الجسدية.

وكانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف سيارتين معدتين للتهريب.

وفي إطار نشاطاتها الدورية المتعلقة بمكافحة الغش و التهريب عبر الحدود بالطالب العربي التابع لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي تم حجز:

66 قارورة غسول “منظف الجسم”، 290 عبوة معجون أسنان “سعة 75 مل”، 52 وحدة زبدة “(500 غ”، 8 كلغ من حمص محمص.

كيس حلبة يحتوي على 15 كلغ.

وقد بلغت القيمة المالية الاجمالية للبضاعة ووسيلة النقل باكثر من 1.638.000.00 دينار.

وترتب عليها غرامة مالية قدرت بنفس المبلغ اي 1.638.000.00 دينار.

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