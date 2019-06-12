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بالصور.. حجز 1000 وحدة ألعاب نارية بميناء الجزائر

أخبار الجزائر
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بالصور.. حجز 1000 وحدة ألعاب نارية بميناء الجزائر
بقلم شهرزاد مزياني

تمكن أعوان الجمارك بميناء الجزائر، من حجز 1000 وحدة العاب نارية، أثناء مراقبة رحلة قادمة من مدينة مرسيليا.


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