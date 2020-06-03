بالصور.. حجز 115 كلغ من الكيف وأكثر من 58 ألف قرص مهلوس و12 مركبة بوهران

تمكنت عناصر من الشرطة القضائية، الأمن الخارجي لبوسفر وامن دائرة عين الترك بوهران من تفكيك شبكات اجرامية منظمة عابرة للحدود مختصة في نقل، تخزين والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

أين تم توقيف 11 متورطا وحجز 115 كلغ من الكيف، 58602 قرصا مهلوسا، 690 وحدة لحقن صيدلانية، مبلغ 450 مليون و310 أورو.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد بنشاط الشبكة حيث وبعد خطة محكمة تم توقيف شخصين على متن مركبة تم ضبط بداخلها 58 كلغ من الكيف.

وقد كشفت التحقيقات الأولية عن شبكة ثانية تم توقيف عناصرها على متن سيارة اخرى ليتم بعد تمديد الاختصاص باذن من وكيل الجمهورية الى احدى الولايات المجاورة حيث تم حجز حوالي 47 كلغ كيف، 53592 قرصا مهلوسا، 690 حقنة صبدلانية، 187 مليونا، 310 اورو، 5 غ كوكايين و5 مركبات.

فيما تم تفكيك شبكة اجرامية رابعة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية وتوقيف 5 أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 19 و45 سنة تم خلالها حجز 5010 قرص اكستازي دومينو ومبلغ 264 مليون سنتيم.