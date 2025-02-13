بالصور.. حجز 116 كغ من الدجاج المحمر البائت

حجزت مصالح حماية المستهلك وقمع الغش لولاية سوق أهراس 116كغ من الدجاج المحضر مسبقا والمحمر على اساس انه جديد.

وخلال خرجة ميدانية على الساعة 6:00 السادسة صباحا خصت مراقبة الاطعام السريع. للتأكد من سلامة الاطباق المحضرة عبر بلدية سوق اهراس. تم حجز كميات معتبرة من الدجاج قدرت ب 116كغ المحضر والمحمر مسبقا. ويقوم بتسخينه علي اساس انه جديد.

ونظرا لما تشكله هذه المادة الحساسة من خطورة علي صحة المستهلك خاصة وانها تسبب تسممات غذائية. تم سحبها من عملية العرض.

وبالموازاة مع ذلك تم إستدعاء المخالف لإتخاذ الإجراءات المعمول بها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.