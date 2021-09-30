 بالصور.. حجز 12 ألف قنطار من البطاطا موجهة للمضاربة بعين مليلة

تمكن أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة لدى مديرية التجارة لولاية أم البواقي. بالتنسيق مع كتيبة الدرك الوطني بعين مليلة من حجز كمية معتبرة من مادة البطاطا.

وكانت البطاطا مخزنة بغرفة تبريد وحدة عين مليلة التابعة للمخازن العامة للتبريد بولاية سكيكدة. حيث قدرت الكمية بـ 12 الف قنطار كانت موجهة للمضاربة.

ويذكر أن القيمة المالية الإجمالية للكمية المحجوزة بلغت ازيد من 10 ملايير سنتيم. فيما تم اتخاذ إجراءات تقضي ببيع المنتوج موضع الحجز لتموين السوق المحلية. و كسر السعر المرتفع الذي تشهده مادة البطاطا هذه الأيام و ذلك بالتنسيق مع مصالح مديرية الفلاحة وأملاك الدولة.



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