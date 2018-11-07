بالصور..حجز 1248 وحدة من المشروبات الحولية ببطيوة في وهران

تمكنت عناصر من الفصيلة الثالثة للأمن والتدخل للدرك الوطني، ببطيوة في وهران،من حجز 1248 وحدة من المشروبات الكحولية.

العملية جاءت بناءا على معلومات تفيد بنقل كمية من المشروبات الكحولية بدون رخصة من مدينة وهران إلى مدينة مستغانم عبر الطريق الوطني رقم 11.

ليتم وضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق، حيث تم توقيف سيارة من نوع “مازدا”،وبعد تفتيشها تم العثور على 1248 وحدة خمر من مختلف الأنواع.

من بينها 240 علبة نبيذ أحمر نوع “برج” سعة 01 ل، 96 قارورة نبيذ أحمر نوع “قراند كروز” سعة 75 سل، 912 علبة جعة نوع “بوفور” سعة 50 سل .

حيث تم تحويل السائق والمحجوزات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببطيوة لمواصلة التحقيق.