بالصور ..حجز 135 حقيبة بها قرابة 3 آلاف قارورة خمر ومواد غذائية بالنعامة

تمكنت الفرقة متعددة المهام للجمارك بالمشرية بالنعامة، من توقيف شخص في الأربعين من العمر.

وأسفرت العملية التي قامت بها ذات المصالح من حجز 2760 وحدة من المشروبات الكحولية أجنبية المنشأ وكذلك 175 خرطوشة سجائر مجهولة المنشأ من نوع EDGE.

كما تمكنت ذات الهيئة من حجز مجموعة من المواد الغذائية أجنبية المنشأ .

المحجوزات كانت مخبأة داخل مجموعة من الحقائب قدرت بـ135 حقيبة.

وقد تم توقيف شخص في الأربعين من العمر وتم تقديمه الى المصالح القضائية.

وقد قدرت الغرامة الجمركية للمحجوزات ب:17.824.800.00.