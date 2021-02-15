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بالصور.. حجز 138 ألف قرص مهلوس و10 كلغ من المخدرات وسلع مهربة بتمنراست

الوطني
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بالصور.. حجز 138 ألف قرص مهلوس و10 كلغ من المخدرات وسلع مهربة بتمنراست
بقلم حاجي عبد الرزاق

تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للشرطة القضائية بولاية تمنراست من توقيف 8 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المخدرات.

وقٌدرت كمية المخدرات أكثر من 10 كلغ من نوع بانغو، بالإضافة إلى 138 ألف قرص مهلوس دخلت عن طريق التهريب مع حجز سلع مهربة.
وقائع القضية تعود الى استغلال معلومات عن وجود مجموعة إجرامية تهدف إلى ادخال كمية معتبرة من المخدرات والسلع مهربة.

لتقوم ذات المصالح بإعداد خطة أمنية محكمة مع تفعيل الجانب الإستعلاماتي، تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم.

وبعد تفتيش الأكياس تم العثور على المخدرات والأقراص المهلوسة، وسلع تجارية حاول أصحابها إدخالها إلى الجزائر.

وقد تم تحويل المشتبه فيهم والمحجوزات إلى المقر وفتح تحقيق في القضية، وإنجاز ملف قضائي وتقديمهم أمام الجهات القضائية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=960215

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