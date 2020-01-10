بالصور.. حجز 175 كيلوغرام من الدجاج الفاسد و 483 وحدة من الخمور بسكيكدة

تمكن الأمن الحضري الخارجي حمادي كرومة في ولاية سكيكدة من حجز كمية كبيرة من اللحوم البيضاء غير الصالحة للاستهلاك.

وقدرت الكمية بـ 175 كيلوغرام، كانت على متن سيارة نفعية تم توقيفها بمنطقة النشاط حمروش حمودي.

اللحوم كانت موضوعة في أكياس بلاستكية بالمركبة دون إحترام قواعد النظافة وشروط نقل مثل هاته المواد سريعة التلف.

وتم اليوم ايضا حجز 483 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع والاشكال.

وبالتنسيق مع المصالح المعنية البلدية، الصحة والتجارة تم إتلاف اللحوم المحجوزة، وإتخاد الاجراءات القانونية المناسبة.