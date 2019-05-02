بالصور..حجز 1820 قرصا مهلوسا وتوقيف 4 مروجين في عمليتين أمنيتين بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 17 بوهران، من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع.

عملية الحجز جاءت استغلالا لمعلومات تفيد بإقدام مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 30 سنة على ترويج والمتاجرة المهلوسات .

وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش منزله تّم ضبط 1240 قرصا مهلوس مخبأ باحكام داخل حقيبة إلى جانب مبلغ 19 مليون سنتيم يعتبر من عائدات المتاجرة بالسموم.

وفي عملية ثانية تمكنت عناصر من فرقة البحث والتحري التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن وهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات.

أين تّم حجز 590 قرص وتوقيف 3 متورطين تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 33 سنة بينما كانوا على متن سيارة من نوع “ماروتي” على مستوى حي ابن سينا .

حيث تّم اقتياد الموقوفين لاستكمال التحقيقات معهم قبل احالتهم على العدالة للبث في قضيتهم.