بالصور.. حجز 195 كلغ من اللحوم المجمدة الفاسدة بتيارت

تمكنت اليوم الأربعاء، فرقة مكافحة الغش وحماية المستهلك التابعة لمديرية التجارة بولاية تيارت، من حجز كمية معتبرة من اللحوم المجمدة.

وحسب مصدرنا فإن عملية حجز كمية اللحوم المجمدة المقدرة بـ195 كلغ تمت أثناء مراقبة دورية لأعوان مديرية التجارة للمحلات الخاصة يبيع اللحوم.

وأثناء تفتيش الثلاجات عثر على كمية اللحوم متغيّر لونها، وتنبعث منها روائح كريهة تبيّن بعد معاينة البيطري أنّها غير صالحة للإستهلاك.

وتكفلت المصالح المعني بإتلاف الكمية المذكورة وتحرير محضر في حق التاجر وإحالة ملفه على القضاء.