بالصور..حجز 200 طن من المنتوجات الغذائية ببئر مراد رايس

تمكنت المفتشية الاقليمية للتجارة بئر مراد رايس بالعاصمة من حجز اكثر من 200 طن من المواد الغذائية.

وأفاد بيان للمديرية، أن العملية تأتي في إطار التدخلات التي قامت بها المفتشية الإقليمية للتجارة لبئر مراد رايس خلال الجائحة التي تمر بها البلاد ، و حتى حلول شهر رمضان.

وأسفرت العملية على حجز ما فاقت كميته 200 طن و قيمة مالية قاربت 30 مليون دينار من مختلف المنتوجات الغذائية تمثلت أساسا في منتوج الفرينة، السميد، الزيت، السكر، العدس, الفاصوليا البيضاء، طماطم مصبرة ومسحوق الحليب و كذا محلول التعقيم الكحولي.