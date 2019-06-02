بالصور.. حجز 201 كيلوغرام من الكيف و توقيف 4 تجار في عين الدفلى

أوقفت مفرزة للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بعين الدفلى، اليوم أربعة تجار مخدرات.

وحجزت كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 201 كيلوغرام، كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة صغيرة.

العملية إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وفي سياق العمليات النوعية الهادفة لصد انتشار ظاهرة الإتجار بالمخدرات ببلادنا.

تأتي هذه العملية لتضاف إلى عديد العمليات التي ساهمت في إحباط محاولات إدخال وترويج المخدرات داخل التراب الوطني.

ولتؤكد مرة أخرى على اليقظة المستمرة والاستعداد الدائم اللذين تتحلى بهما قوات الجيش الوطني الشعبي المرابطة عبر كافة أنحاء البلاد وحرصها الشديد على إحباط كل محاولات إغراقها بهذه السموم.