بالصور .. حجز 205 ألف “أورو” و18500 دولار أمريكي مزورة وتوقيف 5 أشخاص بقسنطينة

تمكنت الشرطة القضائية بالخروب في قسنطينة من توقيف 05 أشخاص لتورطهم في قضية إدخال بيع وتوزيع أوراق نقدية مزورة وطرحها للتداول داخل الاقليم الوطني.

وحسب مصادر لـ النهار فإن العصابة تتراوح أعمارهم ما بين 21 و33 سنة، حاولوا إغراق السوق الوطنية بعملة أجنبية مزورة ذات سعر قانوني والمتمثلة في يورو ، دولار أمريكي ، ليرة تركية.

حيثيات القضية تعود خلال معلومات وردت للفرقة مفادها قيام العصابة باستغلال اوراق نقدية مزورة من العملة الصعبة.

العملية النوعية التي قادتها شرطة الخروب مكنت من حجز مبلغ مالي معتبر من العملة الصعبة المزورة.

تمثلت في : 204.600 يورو، 18500 دولار أمريكي و950 ليرة تركية.

بعد الانتهاء من إنجاز ملف إجراءات جزائية ثم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية.