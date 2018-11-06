بالصور..حجز 3 قناطير من الدجاج الفاسد بسيدي علي في مستغانم

تمكنت كتيبة الدرك الوطني لسيدي علي، التابعة للمجموعة الإقليمية لمستغانم، من حجز ثلاثة قناطير من الدجاج الفاسد، من بينها قنطار مذبوحة وجاهزة للتسويق والأخرى حية.

والقناطير المحجوزة من الدجاج الفاسد، كانت على مستوى أحد المذابح العشوائية التابعة لأحد الخواص بمخرج مدينة سيدي علي.

حيث جاءت العملية بناءً على معلومات وردت لذات الفرقة الإقليمية، التي قامت بمداهمة المكان مرفقة بفريق من البياطرة، الذين عاينو اللحوم البيضاء.

وقد أظهرت التحاليل أن كل اللحوم البيضاء فاسدة، ليتم من خلالها تشميع المكان وحجز كل العتاد المستعمل للذبح

مع تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي.