بالصور.. حجز 332 كيلوغرام من الكيف وتوقيف 3 تجار في البليدة

أوقفت مفرزة للجيش بالتنسيق مع عناصر الأمن الوطني بالبليدة امس ثلاثة تجار مخدرات و حجزت كمية كبيرة من تقدر بثلاثة قناطير و32 كيلوغرام الكيف بالإضافة الى مركبتين.

و أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي ي على إثر عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب 7526 لتر من الوقود وحجزت مركبتين.

في حين تم توقيف 06 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بالطارف وعين صالح.

كما تمكن عناصر الدرك الوطني بكل من باتنة، أم البواقي، تبسة وبسكرة من توقيف أربعة أشخاص وحجز 03 بنادق صيد، 1474 خرطوشة، طائرة بدون طيار ومركبتين سياحيتين.

من جهة أخرى، تمكنت مفرزة للجيش من انقاذ خمسة مواطنين كانوا عالقين في سيارتهم جراء الفيضانات التي شهدتها منطقة جانت.