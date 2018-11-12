بالصور..حجز 37 ألف وحدة من المفرقعات بسطيف

أخبار الجزائر
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بالصور..حجز 37 ألف وحدة من المفرقعات بسطيف
بقلم شهرزاد مزياني

حجزت مصالح  الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية “سطيف” 37000 وحدة من المفرقعات.


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