بالصور..حجز 37 ألف وحدة من المفرقعات بسطيف
حجزت مصالح الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية “سطيف” 37000 وحدة من المفرقعات.
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حجزت مصالح الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية "سطيف" 37000 وحدة من المفرقعات.
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شارك أمن ولاية بومرداس، ليلة أمس الأحد، في عملية مشتركة ضمن قافلة تضامنية إستهدفت الأشخاص بدون مأوى في شوارع وأحياء الولاية.
وحسب بيان لمصالح أمن الولاية،…
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أعلنت الشركة الجزائرية للمياه والتطهير"سيال"، عن انقطاع التزود بالمياه على مستوى ثلاث بلديات غرب العاصمة، غدا الثلاثاء،ابتداء من الساعة 8 صباحا إلى غاية 4 مساء.
وحسب…
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